Abfahrten am A-4-Kreuz Meerane gesperrt: Die offizielle Umleitung ist bis zu 17 Kilometer lang

Längere Umleitungen sind von Montag bis Freitag vonnöten. Wer sich auskennt, fährt eventuell vor dem Kreuz schon ab.

Meerane.

Kraftfahrer müssen sich in der kommenden Woche auf der A 4 am Kreuz Meerane auf Sperrungen und längere Umwege einstellen. Wie Julia Grotjahn von der Niederlassung Ost der bundeseigenen Autobahn GmbH aus Dresden mitteilte, wird am Montag und Dienstag jeweils zwischen 7 und 17 Uhr die Ausfahrt der Anschlussstelle Meerane in Fahrtrichtung Erfurt gesperrt.

Die Umleitung ist als Wendefahrt über die Anschlussstelle Schmölln ausgeschildert. Diese ist insgesamt gut 17 Kilometer lang und bedeutet rund 13 Minuten Zeitverlust. Ortskundige Autofahrer sind gut beraten, sowohl Richtung Meerane und Altenburg als auch in Richtung Zwickau und Crimmitschau bereits in Glauchau-West oder sogar schon in Glauchau-Ost abzufahren, um vor allem den Umweg gering zu halten. Auch der Zeitverlust lässt sich so eventuell in Grenzen halten. Laut Julia Grotjahn wird die Ausfahrt wegen Arbeiten an Schutzeinrichtungen insgesamt 20 Stunden lang gesperrt sein.

Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist dann die Ausfahrt in Richtung Dresden an der Reihe. Sie wird ebenfalls zwischen 7 und 17 Uhr gesperrt sein. Laut der Autobahn-GmbH-Sprecherin ist die offizielle Umleitung als Wendefahrt über die Anschlussstelle Glauchau-West ausgeschildert. Diese ist mit insgesamt sieben Kilometern Umweg und gut fünf Minuten Zeitverlust nicht allzu lang. (kru)