Abschleppwagen muss nach Unfall in Glauchau anrücken

Bei einem Kreuzungsunfall in der Nähe des Sommerbades in Glauchau ist am Maifeiertag hoher Sachschaden entstanden. Laut Polizei war eine 52-jährige Fahrerin eines Audis am späten Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Dietrich-Bonhoeffer-Straße vom Krummen Weg kommend unterwegs. Als sie nach rechts auf die Lungwitzer Straße abbog, missachtete...