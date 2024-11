Am A4-Kreuz bei Meerane gibt es erneut Behinderungen: Auffahrt in Richtung Erfurt zeitweise nur nach Wendemanöver möglich

Mehr Zeit müssen Autofahrer in dieser Woche einplanen. Grünpflegearbeiten machen von Montag bis Donnerstag die Sperrung einer Auffahrt erforderlich.

Autofahrer müssen sich am A4-Kreuz in Meerane in dieser Woche erneut auf Behinderungen einstellen. Als Grund werden Grünpflegearbeiten genannt. Vom heutigen Montag bis Donnerstag muss jeweils von 8 bis 16 Uhr die Auffahrt von der B 93 (in Richtung Zwickau) auf die Autobahn (in Richtung Erfurt) gesperrt werden. Autofahrer sollen die als „U 1“...