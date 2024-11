Anwohner sprechen von Enteignung: Geplantes Bauprojekt sorgt für Frust und Verunsicherung am Dittrichbach in Meerane

An etlichen Stellen sollen Mauern für Böschungen weichen. Das bedeutet: Auf den oft kleinen Grundstücken geht Platz verloren. Wie sich Betroffene wehren und wie Verantwortliche im Rathaus reagieren.

Rentner sitzen in gemütlichen Sitzecken. Kinder springen auf einem großen Trampolin. Die Idylle am Dittrichbach in Meerane gerät durch ein millionenschweres Projekt zur Schadensbeseitigung in Gefahr. Unter den Anwohnern machen sich Frust und Verunsicherung breit. Zu den Betroffenen gehört Tom Hamann, der an der Kleinen Augasse wohnt und –...