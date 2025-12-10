Auf der A 4 bei Glauchau: Bundeswehr-Radpanzer sorgt am Mittwoch für Polizeieinsatz

Zwischen Meerane und Glauchau-West musste zeitweise eine Fahrspur gesperrt werden. Die Polizei war eine Stunde vor Ort. Die kleine Kolonne befand sich auf dem Weg von Bad Salzungen nach Frankenberg. Was bekannt ist.

Ein Bundeswehr-Radpanzer hat auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Meerane und Glauchau-West am Mittwoch für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das Fahrzeug, das die Kurzbezeichnung GTK Boxer trägt, war am rechten Fahrbahnrand liegen geblieben. „Wir haben die erste Info um 10.15 Uhr erhalten. Unsere Kollegen haben den Bereich etwa bis 11.20 Uhr... Ein Bundeswehr-Radpanzer hat auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Meerane und Glauchau-West am Mittwoch für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das Fahrzeug, das die Kurzbezeichnung GTK Boxer trägt, war am rechten Fahrbahnrand liegen geblieben. „Wir haben die erste Info um 10.15 Uhr erhalten. Unsere Kollegen haben den Bereich etwa bis 11.20 Uhr...