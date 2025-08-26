Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Montagmittag musste die Polizei in Glauchau eingreifen. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Am Montagmittag musste die Polizei in Glauchau eingreifen. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Glauchau
Auf Glauchauer Parkplatz mit Steinen geworfen
Redakteur
Von Jana Klameth
In Glauchau wurde ein Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er ein Hausverbot und einen Platzverweis ignoriert hatte.

Montagmittag wurden Glauchauer Polizeibeamte zum einem Supermarkt-Parkplatz an der Hans-Lorenz-Straße gerufen. Ein Mann hatte mit kleinen Steinen geworfen und dabei zwei Glasscheiben beschädigt – möglicherweise wurden auch Fahrzeuge getroffen, sagt die Polizei. Da der Mann dort bereits Hausverbot hatte, forderten ihn die Polizisten zum Gehen...
