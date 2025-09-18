Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Auffahrunfall in Glauchau-Reinholdshain: VW-Fahrerin schwer verletzt - Sachschaden summiert sich auf 20.000 Euro

Nach dem Unfall blieb die Kreuzung am Eingang des Glauchauer Ortsteils Reinholdshain voll gesperrt.
Nach dem Unfall blieb die Kreuzung am Eingang des Glauchauer Ortsteils Reinholdshain voll gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Nach dem Unfall blieb die Kreuzung am Eingang des Glauchauer Ortsteils Reinholdshain voll gesperrt.
Nach dem Unfall blieb die Kreuzung am Eingang des Glauchauer Ortsteils Reinholdshain voll gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Auffahrunfall in Glauchau-Reinholdshain: VW-Fahrerin schwer verletzt - Sachschaden summiert sich auf 20.000 Euro
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Unfall war die Kreuzung auf der Lungwitztalstraße am Mittwoch zeitweise voll gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Was bisher bekannt ist.

Schwere Verletzungen hat eine 74-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag auf der Lungwitztalstraße im Glauchauer Ortsteil Reinholdshain erlitten. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:27 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 18.09.2025
 5 Bilder
Tränengas in Paris – Frankreich vor landesweiten Protesten
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
23.07.2025
2 min.
Unfälle am Parkplatz am Leipziger Platz und auf Umleitungsstrecke: Was am Mittwochnachmittag in Glauchau passiert ist
Die Mopedfahrerin hat bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten.
Zwei Personen haben bei den Unfällen schwere Verletzungen erlitten. Die Strecke zwischen Reinholdshain und Remse war zeitweise voll gesperrt. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
30.08.2025
1 min.
Unfall an Zubringer zur A 72 bei Limbach-Oberfrohna – hoher Schaden
Der Unfall ereignete sich am Freitag bei Limbach-Oberfrohna.
Nach der Kollision an einer Kreuzung mussten zwei Autos abgeschleppt werden.
Michael Müller
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel