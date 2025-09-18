Auffahrunfall in Glauchau-Reinholdshain: VW-Fahrerin schwer verletzt - Sachschaden summiert sich auf 20.000 Euro

Glauchau
Nach dem Unfall war die Kreuzung auf der Lungwitztalstraße am Mittwoch zeitweise voll gesperrt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Was bisher bekannt ist.
Schwere Verletzungen hat eine 74-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag auf der Lungwitztalstraße im Glauchauer Ortsteil Reinholdshain erlitten. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.
