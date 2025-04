Ausbildungsmesse in Meerane zieht um: Welche Herausforderungen in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle warten

Rund 75 Unternehmen werben am Samstag zwischen 9.30 und 13 Uhr um Berufsnachwuchs. Mitglieder eines Vereins, der auch im Stadtrat vertreten ist, organisieren „Deine Zukunft jetzt“.

Einen neuen Standort gibt es für die Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt“ in Meerane. Nach der Premiere vor einem Jahr in der Stadthalle findet sie an diesem Samstag in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle statt. Der Grund für den Umzug: Die Stadthalle kann aufgrund der Vorbereitungen für Sanierung und Umbau nicht genutzt werden. Bei der...