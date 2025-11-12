Auszeichnung mit der „Goldenen Pfeife“: Die besten deutschen Handball-Referees küren Trainer aus Meerane zum Sieger

Handball-Coach André Haber, der den HC Elbflorenz Dresden betreut, bekommt den Preis. Warum er sich geehrt fühlt und die Wahl für frühere Weggefährten nicht überraschend kommt.

Im Handball-Business ist André Haber eine feste Größe. Der gebürtige Meeraner war als Trainer vier Jahre für den Bundesligisten SC DHfK Leipzig verantwortlich. Seit Sommer 2023 betreut er den Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden. In dieser Funktion hat der 39-Jährige die Auszeichnung mit der „Goldenen Pfeife“ erhalten. Mit diesem Preis...