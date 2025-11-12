Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Auszeichnung mit der „Goldenen Pfeife“: Die besten deutschen Handball-Referees küren Trainer aus Meerane zum Sieger

Trainer André Haber, der aus Meerane stammt, erhält die Auszeichnung „Goldene Pfeife“.
Trainer André Haber, der aus Meerane stammt, erhält die Auszeichnung „Goldene Pfeife“. Bild: IMAGO/Hentschel
Trainer André Haber, der aus Meerane stammt, erhält die Auszeichnung „Goldene Pfeife“.
Trainer André Haber, der aus Meerane stammt, erhält die Auszeichnung „Goldene Pfeife“. Bild: IMAGO/Hentschel
Glauchau
Auszeichnung mit der „Goldenen Pfeife“: Die besten deutschen Handball-Referees küren Trainer aus Meerane zum Sieger
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Handball-Coach André Haber, der den HC Elbflorenz Dresden betreut, bekommt den Preis. Warum er sich geehrt fühlt und die Wahl für frühere Weggefährten nicht überraschend kommt.

Im Handball-Business ist André Haber eine feste Größe. Der gebürtige Meeraner war als Trainer vier Jahre für den Bundesligisten SC DHfK Leipzig verantwortlich. Seit Sommer 2023 betreut er den Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden. In dieser Funktion hat der 39-Jährige die Auszeichnung mit der „Goldenen Pfeife“ erhalten. Mit diesem Preis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:15 Uhr
2 min.
Plauener Hobby-Volleyballer des Jugendzentrums Boxenstop suchen dringend Hallenturnschuhe
Kinder und Jugendliche zeigen, was sie nötig haben: Hallenturnschuhe mit hellen Sohlen.
Auch über eine zweckgebundene Geldspende freuen sich die Kinder und Jugendlichen. Sie trainieren immer donnerstags in der Seminarstraße.
Sabine Schott
14:10 Uhr
4 min.
Indigene Aktivisten stürmen Klimakonferenz
Auch die brasilianische Bundespolizei war im Einsatz.
Das Gelände des Gipfels ist streng bewacht. Dennoch schaffen es wütende Demonstranten bis in die Eingangshalle. Fragen nach der Sicherheit kommen auf – und nach der politischen Teilhabe der Urvölker.
Torsten Holtz, Larissa Schwedes und Denis Düttmann, dpa
30.10.2025
3 min.
Derby in der Handball-Regionalliga: HC Glauchau/Meerane zieht in Karl-Heinz-Freiberger-Halle um
Ein volles Haus erwartet der HC Glauchau/Meerane am Samstag zum Derby in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle.
Das Spiel gegen den HC Einheit Plauen bedeutet auch ein interessantes Duell gegen den Ex-Trainer. Zum Kader der Hausherren gehört Lucas Huber aus der HC-Reserve. Warum er am Samstag erstmals in der Saison ran muss.
Holger Frenzel
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
06.11.2025
1 min.
HC Glauchau/Meerane: Mit Respekt und Jonas Schürer zum Auswärtsspiel
Der HC Glauchau/Meerane muss auswärts in Wittenberg-Piesteritz antreten.
In der Handball-Regionalliga ist das Team aus Westsachsen im Mittelfeld zu finden. Warum die Mannschaft vor dem Duell beim Aufsteiger gewarnt ist.
Holger Frenzel
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel