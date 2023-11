Bald ohne Papier und Termine: Wie in Meerane künftig die Anmeldung für Kita-Plätze funktionieren soll

Ein Portal, das in Glauchau bereits zur Verfügung steht, soll bald auch in Meerane zum Einsatz kommen. Eltern sparen viel Zeit. Wann ist der Start des Angebots geplant?

Eine digitale Lösung soll Eltern in Meerane künftig die Suche nach einem Krippen- oder Kindergartenplatz erleichtern. Das kürzlich bereits in Glauchau freigeschaltete Portal mit der Bezeichnung „Little Bird“ wird zeitnah auch in Meerane zum Einsatz kommen. Darüber hat Monique Schubert, Dezernent für Allgemeine Verwaltung, zur...