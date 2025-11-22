Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Baustelle auf der A 4 zwischen Glauchau und Hohenstein-Ernstthal: Polizei ertappt 760 Temposünder

Auf der A 4 stehen aktuell nur vier Fahrspuren zur Verfügung. Die Polizei kontrolliert das Tempolimit.
Auf der A 4 stehen aktuell nur vier Fahrspuren zur Verfügung. Die Polizei kontrolliert das Tempolimit. Bild: Andreas Kretschel
Auf der A 4 stehen aktuell nur vier Fahrspuren zur Verfügung. Die Polizei kontrolliert das Tempolimit.
Auf der A 4 stehen aktuell nur vier Fahrspuren zur Verfügung. Die Polizei kontrolliert das Tempolimit. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Baustelle auf der A 4 zwischen Glauchau und Hohenstein-Ernstthal: Polizei ertappt 760 Temposünder
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Blitzgerät war seit Anfang August insgesamt zehnmal im Einsatz. Der Spitzenreiter fuhr Mitte November fast doppelt so schnell wie erlaubt in Richtung Dresden. Warum viele Pendler – in den Wintermonaten – aufatmen.

In den Wintermonaten stehen alle sechs Fahrspuren auf der A 4 zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal zur Verfügung. Die bauvorbereitenden Maßnahmen, die seit vier Monaten laufen, sollen Anfang Dezember zum Abschluss gebracht werden. Darüber informiert die Autobahn GmbH. Aktuell rollt der Verkehr nur auf vier Fahrspuren. Ein Grund ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
06.08.2025
3 min.
Millionenprojekt auf A 4 bei Glauchau: Autobahn wird auf einer Länge von zehn Kilometern zur Baustelle
Auf der A 4 bei Glauchau haben die Vorbereitungen für ein Millionenprojekt begonnen.
Millionenprojekt wirft Schatten voraus. Da nur vier statt sechs Fahrspuren zur Verfügung stehen, gibt es ein Tempolimit und Abstimmungen zwischen den Feuerwehren. Wie lange die Arbeiten dauern.
Holger Frenzel
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:32 Uhr
4 min.
Pettersson und Findus im Erzgebirge: Theater inszeniert neues Weihnachtsmärchen
Vom eigenen Unternehmen direkt in die Theaterwerkstatt: Thomas Körner leitet nun die Tischlerei an der Bambergstraße.
Der alte Pettersson und sein frecher Kater Findus sind die Hauptakteure der Geschichte im Wintersteintheater in Annaberg-Buchholz. Eine wichtige Rolle dabei spielt zudem ein Chef, der sein Unternehmen zugeschlossen hat.
Antje Flath
30.10.2025
2 min.
Stau und mehrere beschädigte Autos auf der A 4 bei Glauchau: Was eine auf der Autobahn verlorene Leiter alles auslöst
Am Mittwochnachmittag gab es nach Unfällen einige Behinderungen auf der A 4 bei Glauchau.
Schäden an drei Autos, einen Auffahrunfall im Stau und einen Einsatz der Ölwehr meldet die Polizei. Die A 4 zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal war ein Nadelöhr. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
13:35 Uhr
1 min.
Verletzt: Fahrer kracht bei Wiedersberg gegen Baum
Bei einem Unfall bei Wiedersberg ist ein Autofahrer verletzt worden.
Ein 20-Jähriger war auf einer Linkskurve der ehemaligen B 173 ins Schleudern geraten. Sein Auto kippte um und kollidierte.
Ronny Hager
Mehr Artikel