Baustelle auf der A 4 zwischen Glauchau und Hohenstein-Ernstthal: Polizei ertappt 760 Temposünder

Glauchau
Das Blitzgerät war seit Anfang August insgesamt zehnmal im Einsatz. Der Spitzenreiter fuhr Mitte November fast doppelt so schnell wie erlaubt in Richtung Dresden. Warum viele Pendler – in den Wintermonaten – aufatmen.
In den Wintermonaten stehen alle sechs Fahrspuren auf der A 4 zwischen Glauchau-Ost und Hohenstein-Ernstthal zur Verfügung. Die bauvorbereitenden Maßnahmen, die seit vier Monaten laufen, sollen Anfang Dezember zum Abschluss gebracht werden. Darüber informiert die Autobahn GmbH. Aktuell rollt der Verkehr nur auf vier Fahrspuren. Ein Grund ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.