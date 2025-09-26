„Begeisterung bei Kindern wecken“: Eispiraten Crimmitschau freuen sich über neue Partnerschule aus Glauchau

Der Eishockey-Zweitligist hat die Zusammenarbeit mit der Erich-Weinert-Schule am Freitag mit der Übergabe eines Trikots besiegelt. Weitere sollen folgen.

Glauchau.

Die Erich-Weinert-Schule in Glauchau ist neue Partnerschule des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Die Kooperation wird mit einem extra gestalteten Trikot dokumentiert, das die Eispiraten-Mitarbeiter Julia Pehling und Aaron Frieß anlässlich des Sportfestes in der Grundschule überreichten. „Dabei handelt es sich um unsere 36. Partnerschule“, sagt Pehling, die über weitere Anfragen aus Westsachsen und Ostthüringen informiert. Der Inhalt der Kooperation: Die Eispiraten kommen – zum Teil mit ihren Profis – zum Sport- und Englischunterricht in die Schulen, die im Gegenzug das Kunsteisstadion besuchen. Schulleiterin Petra Scholz: „Ein Projekt, mit dem die Begeisterung bei Kindern geweckt werden kann.“ (hof)