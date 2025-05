Benefizkonzert des Blasmusikvereins Meerane lockt rund 300 Besucher an: Wenn in der Kirche auch Geld für die „Schlechte Gesellschaft“ gesammelt wird

Rund 60 Musiker haben am Sonntag ein Benefizkonzert in der Meeraner Stadtkirche gestaltet. Sie sorgten für eine fröhliche und festliche Atmosphäre. Hier gibt es die besten Bilder.

Rund 300 Besucher haben das Benefizkonzert des Blasmusikvereins in der Stadtkirche St. Martin in Meerane verfolgt. „Die Atmosphäre war festlich und fröhlich“, sagt Blasmusikvereins-Vorsitzende Lene Mehl. Etwa 60 Musiker wirkten am Konzert mit, welches teilweise an der Orgel von Kantor Norbert Ranft-Knopfe begleitet wurde. Mit dem...