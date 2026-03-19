Brandserie in Glauchau: MDR-Sachsenspiegel greift Thema auf

Glauchau
Im TV-Beitrag kommt mit Matthias Holzmüller der Ortsvorsteher von Jerisau/Lipprandis zu Wort. Er spricht über den Einsatz eines Sicherheitsdienstes.
Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes gehen im Glauchauer Ortsteil Jerisau/Lipprandis auf Streife. Damit reagiert die Stadtverwaltung auf die Brandserie, so Ortsvorsteher Matthias Holzmüller.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.