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Der MDR hat über die Brandserie im Glauchauer Ortsteil Jerisau/Lipprandis berichtet.
Der MDR hat über die Brandserie im Glauchauer Ortsteil Jerisau/Lipprandis berichtet. Foto: Andreas Kretschel
Der MDR hat über die Brandserie im Glauchauer Ortsteil Jerisau/Lipprandis berichtet.
Der MDR hat über die Brandserie im Glauchauer Ortsteil Jerisau/Lipprandis berichtet. Foto: Andreas Kretschel
Glauchau
Brandserie in Glauchau: MDR-Sachsenspiegel greift Thema auf
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Im TV-Beitrag kommt mit Matthias Holzmüller der Ortsvorsteher von Jerisau/Lipprandis zu Wort. Er spricht über den Einsatz eines Sicherheitsdienstes.

Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes gehen im Glauchauer Ortsteil Jerisau/Lipprandis auf Streife. Damit reagiert die Stadtverwaltung auf die Brandserie, so Ortsvorsteher Matthias Holzmüller.
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