  Bund verteilt Fördergeld für Sportstätten: Mit welchen Millionenprojekten Glauchau und Meerane ins Rennen gehen

Blick aus der Vogelperspektive auf das Richard-Hofmann-Stadion in Meerane: Stadion und Kunstrasenplatz sollen erneuert werden. Der blaue Hockeyplatz ist in einem perfekten Zustand.
Blick aus der Vogelperspektive auf das Richard-Hofmann-Stadion in Meerane: Stadion und Kunstrasenplatz sollen erneuert werden. Der blaue Hockeyplatz ist in einem perfekten Zustand. Bild: A. Kretschel
Das Hauptgebäude soll einen Anbau erhalten.
Das Hauptgebäude soll einen Anbau erhalten. Bild: Andreas Kretschel
Ein Sorgenkind: Die Turnhalle an der Sachsenalleeschule.
Ein Sorgenkind: Die Turnhalle an der Sachsenalleeschule. Bild: A. Kretschel/Archiv
Glauchau
Bund verteilt Fördergeld für Sportstätten: Mit welchen Millionenprojekten Glauchau und Meerane ins Rennen gehen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Mit Hochdruck wird an Fördermittelanträgen gearbeitet. Zuschüsse sollen unter anderem für die Modernisierung der Kunstrasenplätze des VfB Empor und des MSV beantragt werden. Was sonst noch geplant ist.

Im Koalitionsvertrag steht eine „Sportmilliarde“. In einer ersten Tranche sollen 333 Millionen Euro im Bundesprogramm mit dem Titel „Sanierung kommunaler Sportstätten“ verteilt werden. Fördertöpfe, die im nächsten Jahr auch Städte aus Westsachsen anzapfen wollen. Die Stadträte in Meerane verständigten sich zur Sitzung in der vorigen...
