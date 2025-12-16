Bund verteilt Fördergeld für Sportstätten: Mit welchen Millionenprojekten Glauchau und Meerane ins Rennen gehen

Glauchau
Mit Hochdruck wird an Fördermittelanträgen gearbeitet. Zuschüsse sollen unter anderem für die Modernisierung der Kunstrasenplätze des VfB Empor und des MSV beantragt werden. Was sonst noch geplant ist.
Im Koalitionsvertrag steht eine „Sportmilliarde“. In einer ersten Tranche sollen 333 Millionen Euro im Bundesprogramm mit dem Titel „Sanierung kommunaler Sportstätten“ verteilt werden. Fördertöpfe, die im nächsten Jahr auch Städte aus Westsachsen anzapfen wollen. Die Stadträte in Meerane verständigten sich zur Sitzung in der vorigen...
