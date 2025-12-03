Buntmetalldiebe hinterlassen großen Schaden in Meerane: Heizungsleitung in Mehrfamilienhaus demontiert

Stehl- und Sachschaden summieren sich auf 14.000 Euro. Die Täter waren zwischen Freitagnachmittag und Dienstagvormittag im Gebäude. Was bekannt ist.

Diebe haben Kupferleitungen aus einem unbewohnten Mehrfamilienhaus an der Leipziger Straße in Meerane entwendet. Die Leitungen, die eine Länge von rund 80 Meter haben, gehörten zur Heizung.