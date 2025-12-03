Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Buntmetalldiebe hinterlassen großen Schaden in Meerane: Heizungsleitung in Mehrfamilienhaus demontiert

Ein Buntmetalldiebstahl in Meerane beschäftigt die Polizei.
Ein Buntmetalldiebstahl in Meerane beschäftigt die Polizei.
Glauchau
Buntmetalldiebe hinterlassen großen Schaden in Meerane: Heizungsleitung in Mehrfamilienhaus demontiert
Redakteur
Von Holger Frenzel
Stehl- und Sachschaden summieren sich auf 14.000 Euro. Die Täter waren zwischen Freitagnachmittag und Dienstagvormittag im Gebäude. Was bekannt ist.

Diebe haben Kupferleitungen aus einem unbewohnten Mehrfamilienhaus an der Leipziger Straße in Meerane entwendet. Die Leitungen, die eine Länge von rund 80 Meter haben, gehörten zur Heizung.
