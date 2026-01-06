MENÜ
  Bussard aus hilfloser Lage befreit: Feuerwehrleute aus Meerane springen als Handwerker ein

Einen Bussard haben Feuerwehrleute in Meerane aus einer misslichen Lage befreit. Bild: Symbolfoto: Andreas Kretschel
Einen Bussard haben Feuerwehrleute in Meerane aus einer misslichen Lage befreit. Bild: Symbolfoto: Andreas Kretschel
Glauchau
Bussard aus hilfloser Lage befreit: Feuerwehrleute aus Meerane springen als Handwerker ein
Von Holger Frenzel
13 Kameraden waren am Montagnachmittag an der Geuckestraße im Einsatz. Wer sie gerufen hat und wie die Tierrettung abgelaufen ist.

Akkuschrauber statt Strahlrohr: Feuerwehrleute aus Meerane haben bei einem Einsatz am Montagnachmittag ihr handwerkliches Geschick unter Beweis gestellt. Sie befreiten einen Bussard aus hilfloser Lage.
