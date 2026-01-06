Bussard aus hilfloser Lage befreit: Feuerwehrleute aus Meerane springen als Handwerker ein

Glauchau
13 Kameraden waren am Montagnachmittag an der Geuckestraße im Einsatz. Wer sie gerufen hat und wie die Tierrettung abgelaufen ist.
Akkuschrauber statt Strahlrohr: Feuerwehrleute aus Meerane haben bei einem Einsatz am Montagnachmittag ihr handwerkliches Geschick unter Beweis gestellt. Sie befreiten einen Bussard aus hilfloser Lage.
