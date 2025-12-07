Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Computer-Betrügern ist ein 67-Jähriger zum Opfer gefallen.
Computer-Betrügern ist ein 67-Jähriger zum Opfer gefallen. Bild: Symbolfoto: Stock.adobe
Computer-Betrügern ist ein 67-Jähriger zum Opfer gefallen.
Computer-Betrügern ist ein 67-Jähriger zum Opfer gefallen. Bild: Symbolfoto: Stock.adobe
Glauchau
Computer-Betrüger legen Schönberger rein
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte ergaunern von einem 67-Jährigen laut Polizei 15.000 Euro.

Schönberg.

Auf einen Computer-Betrug ist ein Mann aus dem Schönberger Ortsteil Tettau am Freitagnachmittag reingefallen. Wie die Zwickauer Polizei am Sonntag mitteilte, erschien auf dem PC des 67-Jährigen plötzlich ein Sperrbildschirm. Der werde durch sogenannte Ransomware hervorgerufen, eine Art Schadstoffsoftware, die Daten verschlüsselt oder den Zugriff auf ein System blockiert. Dadurch soll laut Polizei Lösegeld erpresst werden, meist in Kryptowährung. Der Mann wurde angewiesen, eine Telefonnummer eines vermeintlichen Microsoft-Services anzurufen. „Im Gespräch mit den Betrügern wurden Daten erhoben, mit denen dem Mann 15.000 Euro gestohlen wurden“, so ein Polizeisprecher. (rdl)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
19.11.2025
2 min.
Vogtländer verliert 28.000 Euro an Kryptobetrüger
Ein Vogtländer ist einem Krypto-Betrug auf den Leim gegangen.
Über Tiktok und Whatsapp redeten Betrüger auf den 40-Jährigen ein. Am Ende stellten die Täter den Kontakt ein und sperrten den Zugang zu seinem Konto. Der Mann war sein Geld los.
Jonas Patzwaldt
11.11.2025
1 min.
Seniorin in Chemnitz verliert 26.000 Euro bei Betrug mit Kryptowährung
Eine Chemnitzerin dachte, sie investiert in Kryptowährung. Doch Betrüger stahlen ihr Geld.
Eine Chemnitzerin wollte ihr Geld im Internet vermehren. Dabei wurde sie um ihre Ersparnisse gebracht.
Erik Anke
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
Mehr Artikel