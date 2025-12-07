Computer-Betrüger legen Schönberger rein

Unbekannte ergaunern von einem 67-Jährigen laut Polizei 15.000 Euro.

Schönberg.

Auf einen Computer-Betrug ist ein Mann aus dem Schönberger Ortsteil Tettau am Freitagnachmittag reingefallen. Wie die Zwickauer Polizei am Sonntag mitteilte, erschien auf dem PC des 67-Jährigen plötzlich ein Sperrbildschirm. Der werde durch sogenannte Ransomware hervorgerufen, eine Art Schadstoffsoftware, die Daten verschlüsselt oder den Zugriff auf ein System blockiert. Dadurch soll laut Polizei Lösegeld erpresst werden, meist in Kryptowährung. Der Mann wurde angewiesen, eine Telefonnummer eines vermeintlichen Microsoft-Services anzurufen. „Im Gespräch mit den Betrügern wurden Daten erhoben, mit denen dem Mann 15.000 Euro gestohlen wurden“, so ein Polizeisprecher. (rdl)