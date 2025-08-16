Defekt sorgt für Zwangspause: Rettungshubschrauber „Christoph 46“ muss über Nacht in Remse bleiben

Glauchau
Der Helikopter landete am Freitagnachmittag auf der Muldenwiese. Er wurde nach einem Unfall auf der B 175 angefordert. Und konnte erst nach 15 Stunden wieder abheben. Was war da los?
Kleiner und ungeplanter Besuchermagnet in Remse: Der Rettungshubschrauber „Christoph 46“ stand von Freitagnachmittag bis Samstagmittag auf der Muldenwiese neben der B 175. Ein technischer Defekt machte die Zwangspause für den Helikopter erforderlich, hieß es vor Ort und aus der Rettungsleitstelle. Zu Details liegen keine Informationen vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.