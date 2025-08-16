Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Defekt sorgt für Zwangspause: Rettungshubschrauber „Christoph 46“ muss über Nacht in Remse bleiben

Der Rettungshubschrauber stand von Freitagnachmittag bis Samstagmittag in Remse.
Der Rettungshubschrauber stand von Freitagnachmittag bis Samstagmittag in Remse. Bild: Andreas Kretschel
Der Rettungshubschrauber stand von Freitagnachmittag bis Samstagmittag in Remse.
Der Rettungshubschrauber stand von Freitagnachmittag bis Samstagmittag in Remse. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Defekt sorgt für Zwangspause: Rettungshubschrauber „Christoph 46“ muss über Nacht in Remse bleiben
Von Holger Frenzel
Der Helikopter landete am Freitagnachmittag auf der Muldenwiese. Er wurde nach einem Unfall auf der B 175 angefordert. Und konnte erst nach 15 Stunden wieder abheben. Was war da los?

Kleiner und ungeplanter Besuchermagnet in Remse: Der Rettungshubschrauber „Christoph 46“ stand von Freitagnachmittag bis Samstagmittag auf der Muldenwiese neben der B 175. Ein technischer Defekt machte die Zwangspause für den Helikopter erforderlich, hieß es vor Ort und aus der Rettungsleitstelle. Zu Details liegen keine Informationen vor.
