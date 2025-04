„Dem Ehrenamt wird extrem viel zugemutet“: Warum ein Feuerwehrchef aus dem Landkreis Zwickau die Verantwortung abgibt

Ein Vierteljahrhundert hat Ralf Kroschinsky die Ortsfeuerwehr in Niederlungwitz geleitet. Und viele Hochwassereinsätze am Lungwitzbach erlebt. Was der scheidende Wehrleiter und sein Nachfolger Robin Meyer in stressigen Phasen brauchen.

Thermoskannen, in denen sich starker Kaffee befindet, entwickeln sich für Feuerwehrleute bei tagelangen Einsätzen zum wichtigsten Hilfsmittel. Das hat Ralf Kroschinsky im August 2002 und im Juni 2013 gemerkt. Als Ortwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Niederlungwitz hat er die beiden größten Hochwassereinsätze am Lungwitzbach geleitet.... Thermoskannen, in denen sich starker Kaffee befindet, entwickeln sich für Feuerwehrleute bei tagelangen Einsätzen zum wichtigsten Hilfsmittel. Das hat Ralf Kroschinsky im August 2002 und im Juni 2013 gemerkt. Als Ortwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Niederlungwitz hat er die beiden größten Hochwassereinsätze am Lungwitzbach geleitet....