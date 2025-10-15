Demokratie-Diskussion in Meerane mit OB Arndt, in Zwickau ohne sie

Der ehemalige mittelsächsische Landrat Dirk Neubauer ist bald zweimal Gast der Landeszentrale für politische Bildung. Einmal ist auch Zwickaus OB Constance Arndt dabei – aber nicht in Zwickau.

Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) lädt landauf und landab oft zum Format „Kontrovers vor Ort“. Dabei soll es um die aktuellsten und drängendsten Fragen in der Demokratie gehen. So auch am 28. Oktober in Meerane und am 6. November in Zwickau, wenn der Buchautor und ehemalige mittelsächsische Landrat Dirk Neubauer... Die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) lädt landauf und landab oft zum Format „Kontrovers vor Ort“. Dabei soll es um die aktuellsten und drängendsten Fragen in der Demokratie gehen. So auch am 28. Oktober in Meerane und am 6. November in Zwickau, wenn der Buchautor und ehemalige mittelsächsische Landrat Dirk Neubauer...