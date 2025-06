Dennheritz: Rettungswagenfahrer entdeckt bei Fahrt ins Krankenhaus Unfallflüchtigen

Bei dem Unfall auf der B 175 bei Niederschindmaas war ein 80-Jähriger leicht verletzt worden.

Dennheritz.

Nach einer Unfallflucht am Montagvormittag in Dennheritz ist der Unfallverursacher schnell ermittelt worden. Laut Polizei war ein Citroënfahrer (80) auf der B 175 in Richtung Mosel unterwegs, als ihm gegen 9.30 Uhr kurz vor dem Ortsteingang Niederschindmaas ein Unbekannter mit einem VW bei einem Überholmanöver entgegenkam und mit dem Citroën kollidierte, jedoch einfach weiterfuhr. Der 80-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auf der Fahrt fiel dem Rettungswagenfahrer ein VW mit entsprechenden Unfallschäden auf, den der 80-Jährige als Verursacherfahrzeug wiedererkannte und das Kennzeichen notierte. Der Fahrer, ein 81-jähriger Deutscher, wurde anschließend durch Polizeibeamte ermittelt. (mib)