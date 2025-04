„Die Geld-Frage wird nicht mehr zuerst gestellt“: Wie sich die VW-Krise auf Ausbildungsmarkt im Landkreis Zwickau auswirkt

Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt“ hat 2000 Besucher nach Meerane gelockt. Immer wieder zu hören: Die Unsicherheit in der Autobranche lasse Bewerberzahlen in anderen Firmen steigen. Ein Stimmungsbericht.

Mit vielen neuen Eindrücken und einem konkreten Berufswunsch hat Sidney Hetke die Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane verlassen. Dort fand am Samstag unter dem Motto „Deine Zukunft jetzt“ eine Ausbildungsmesse statt. „Es ging uns darum, einen Überblick über die Möglichkeiten zu bekommen“, sagt der 14-Jährige, der an der...