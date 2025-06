Diebe haben in Meerane gleich an zwei Stellen Fallrohre geklaut

Die Täter haben es aufs Buntmetall abgesehen. Der Sachschaden ist noch höher als der Wert des Metalls.

In der Nacht zum Donnerstag haben sich Unbekannte an einem Wohnhaus in Meerane an der Chemnitzer Straße/Oststraße zu schaffen gemacht. Sie entwendeten ein Fallrohr im Wert von 150 Euro und hinterließen einen Sachschaden von circa 350 Euro, teilt die Polizei mit. Die hat jetzt zwei Fälle dieser Art zu bearbeiten. Denn auch auf dem Friedhof an...