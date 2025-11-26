Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Dreieck-Fläche am Ortseingang von Meerane umgestaltet: Warum die Beleuchtung an der Stele mit dem Stadtwappen noch fehlt

Mitarbeiter der Stadttechnik haben die Dreieck-Fläche neu gestaltet. Nur die neue Beleuchtung fehlt noch.
Mitarbeiter der Stadttechnik haben die Dreieck-Fläche neu gestaltet. Nur die neue Beleuchtung fehlt noch. Bild: Andreas Kretschel
Mitarbeiter der Stadttechnik haben die Dreieck-Fläche neu gestaltet. Nur die neue Beleuchtung fehlt noch.
Mitarbeiter der Stadttechnik haben die Dreieck-Fläche neu gestaltet. Nur die neue Beleuchtung fehlt noch. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Dreieck-Fläche am Ortseingang von Meerane umgestaltet: Warum die Beleuchtung an der Stele mit dem Stadtwappen noch fehlt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sichtverhältnisse an der Kreuzung von Schwanefelder Straße und Hohe Straße haben sich verbessert. Die Stele soll sich künftig auch bei Dunkelheit zu einem Hingucker entwickeln.

Durch eine Umgestaltung der Dreieck-Fläche haben sich die Sichtverhältnisse an der Kreuzung von Schwanefelder Straße und Hohe Straße in Meerane deutlich verbessert. Die Maßnahme kann als Ergänzung nach der Sanierung der Schwanefelder Straße gesehen werden. Der Ausbau der Kreisstraße erfolgte zwischen November 2022 und Juni 2025.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
21.11.2025
2 min.
„Hochprofessionell“ und „reibungslos“: Nach Einsatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane gibt es Lob für die Feuerwehr
Die Feuerwehr war in der Nacht von Montag zu Dienstag an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane im Einsatz.
Die Dachgeschosswohnung ist aktuell nicht nutzbar. Warum die Feuerwehr nach dem nächtlichen Einsatz noch einmal vor Ort war und wann die ersten Ergebnisse der Brandursachenermittler vorliegen.
Holger Frenzel
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
12:39 Uhr
2 min.
Türkischer Journalist zu mehrjähriger Haft verurteilt
Journalisten stehen in der Türkei unter Druck. (Archivbild)
Schon seit fünf Monaten sitzt der bekannte Journalist Fatih Altayli in Untersuchungshaft. Nun wird er wegen Bedrohung von Präsident Erdogan verurteilt. Grund ist ein YouTube-Programm.
30.10.2025
2 min.
Weberbrunnen-Kreuzung in Meerane: Nach Neugestaltung fehlen nur noch die Bäume
Die Baumpflanzungen auf der rund 2800 Quadratmeter großen Fläche befinden sich in Vorbereitung.
Der Verkehr rollt wieder über die Pendlerstrecke. Ein Parkplatz mit 17 Stellflächen ist fertig. Wann sollen die Baumpflanzungen folgen?
Holger Frenzel
12:44 Uhr
3 min.
AfD-Debatte: Rossmann verlässt Familienunternehmer-Verband
Rossmann kündigt die Mitgliedschaft im Verband.
Der Verband der Familienunternehmer öffnet sich für Gespräche mit der AfD. Einige Mitgliedsunternehmen äußern deutliche Kritik. Rossmann zieht Konsequenzen.
Mehr Artikel