Dreieck-Fläche am Ortseingang von Meerane umgestaltet: Warum die Beleuchtung an der Stele mit dem Stadtwappen noch fehlt

Glauchau
Die Sichtverhältnisse an der Kreuzung von Schwanefelder Straße und Hohe Straße haben sich verbessert. Die Stele soll sich künftig auch bei Dunkelheit zu einem Hingucker entwickeln.
Durch eine Umgestaltung der Dreieck-Fläche haben sich die Sichtverhältnisse an der Kreuzung von Schwanefelder Straße und Hohe Straße in Meerane deutlich verbessert. Die Maßnahme kann als Ergänzung nach der Sanierung der Schwanefelder Straße gesehen werden. Der Ausbau der Kreisstraße erfolgte zwischen November 2022 und Juni 2025.
