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Einbrecher waren in der Praxis von Dr. Frank Lorenz in Meerane. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag.
Einbrecher waren in der Praxis von Dr. Frank Lorenz in Meerane. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag. Foto: Andreas Kretschel
Durch das Fenster im Innenhof kamen der oder die Täter in die Praxis.
Durch das Fenster im Innenhof kamen der oder die Täter in die Praxis. Foto: Andreas Kretschel
Die Praxis befindet sich im Erdgeschoss des ehemaligen Krankenhauses.
Die Praxis befindet sich im Erdgeschoss des ehemaligen Krankenhauses. Foto: Andreas Kretschel
Bürgermeister Jörg Schmeißer spricht über die Einbruchsserie.
Bürgermeister Jörg Schmeißer spricht über die Einbruchsserie. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Einbrecher waren in der Praxis von Dr. Frank Lorenz in Meerane. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag.
Einbrecher waren in der Praxis von Dr. Frank Lorenz in Meerane. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag. Foto: Andreas Kretschel
Durch das Fenster im Innenhof kamen der oder die Täter in die Praxis.
Durch das Fenster im Innenhof kamen der oder die Täter in die Praxis. Foto: Andreas Kretschel
Die Praxis befindet sich im Erdgeschoss des ehemaligen Krankenhauses.
Die Praxis befindet sich im Erdgeschoss des ehemaligen Krankenhauses. Foto: Andreas Kretschel
Bürgermeister Jörg Schmeißer spricht über die Einbruchsserie.
Bürgermeister Jörg Schmeißer spricht über die Einbruchsserie. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
„Dreist, dumm, blöd“: So reagieren Betroffene der Einbruchsserie in Meerane
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Arztpraxis und Gärtnerei waren am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Einer geringen Beute steht ein hoher Sachschaden gegenüber. Bürgermeister Jörg Schmeißer spricht von Beschaffungskriminalität.

Die Chirurgie-Praxis von Dr. Frank Lorenz war das Ziel von Einbrechern in Meerane. Sie drangen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag über ein Fenster im Innenhof in die Räume im Erdgeschoss des ehemaligen Krankenhauses ein. Das Diebesgut: rund 15 Euro aus einer Telefonkasse. Im Vergleich dazu hinterließen der oder die Täter einen...
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Erschienen am: 23.03.2026 | 11:15 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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