„Dreist, dumm, blöd“: So reagieren Betroffene der Einbruchsserie in Meerane

Arztpraxis und Gärtnerei waren am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Einer geringen Beute steht ein hoher Sachschaden gegenüber. Bürgermeister Jörg Schmeißer spricht von Beschaffungskriminalität.

Die Chirurgie-Praxis von Dr. Frank Lorenz war das Ziel von Einbrechern in Meerane. Sie drangen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag über ein Fenster im Innenhof in die Räume im Erdgeschoss des ehemaligen Krankenhauses ein. Das Diebesgut: rund 15 Euro aus einer Telefonkasse. Im Vergleich dazu hinterließen der oder die Täter einen...