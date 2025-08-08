Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • Glauchau
  • Duplo-Riegel, Matchbox-Auto und Micky Maus: Was in den Zuckertüten von Promis aus Waldenburg steckte

Waldenburger, die viele kennen, mit ihren Zuckertüten. Von links im Uhrzeigersinn: Kita-Chefin Denise Müller, Fußball-Trainer Jens Haprich, Schulleiterin Antje Schumann, Bürgermeister Jörg Götze und Spielcafé-Inhaberin Antje Trapp.
Waldenburger, die viele kennen, mit ihren Zuckertüten. Von links im Uhrzeigersinn: Kita-Chefin Denise Müller, Fußball-Trainer Jens Haprich, Schulleiterin Antje Schumann, Bürgermeister Jörg Götze und Spielcafé-Inhaberin Antje Trapp. Bild: collage: Lisa Eichhorst
Duplo-Riegel, Matchbox-Auto und Micky Maus: Was in den Zuckertüten von Promis aus Waldenburg steckte
Von Holger Frenzel
Mit dem Schulanfang beginnt am Samstag ein neuer Lebensabschnitt. Von B wie Bürgermeister Jörg Götze bis T wie Trainer Jens Haprich erinnern sich bekannte Gesichter an ihre Einschulung. Wen erkennen Sie wieder?

Die Mädchen und Jungen, die mit sechs oder sieben Jahren in die Kameras lächeln, stehen heute in Waldenburg regelmäßig in der Öffentlichkeit. Sie haben – auf Wunsch der „Freien Presse“ – Fotos von ihrem Schulanfang herausgesucht. Und erinnern sich Jahrzehnte später unter anderem an besondere Geschenke der Westverwandtschaft.
