Einbrecher stehlen Silber aus Glauchauer Keller

Ein E-Bike und Silberunzen fehlten nach dem Einbruch.

Glauchau.

Bislang unbekannte Täter haben in Glauchau bei einem Einbruch ein hochwertiges E-Bike sowie Silber erbeutet. Laut Karolin Hemp von der Polizeidirektion Zwickau verschafften sich die Einbrecher von Montagabend bis Dienstagfrüh gewaltsam Zutritt in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses Am Höhenweg. Daraus stahlen sie ein weißes E-Bike Cube Stereo Hybrid 120 SL 750 29. Es trug einen grauen Schriftzug „Hybrid“. Zudem stahlen die Unbekannten mehrere Silberunzen, sodass sich der Wert des Diebesguts auf rund 5500 Euro summierte. Im Fahrradkeller des Hauses versuchten sie ein weiteres Fahrrad zu stehlen, scheiterten jedoch am Schloss. Insgesamt entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. (kru)