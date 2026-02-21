Einbruch in Firmengebäude in Meerane: Täter richten Verwüstung an

Glauchau
Die Diebe durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.
Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein Firmengebäude in Meerane eingebrochen. Die Täter erbeuteten Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Am Seiferitzer Schulweg bot sich am Morgen ein Bild der Verwüstung. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und sämtliche Räume durchsucht. Nach Angaben der...
