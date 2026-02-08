MENÜ
In der Nacht zu Sonntag drangen der oder die Täter in das Haus ein.
In der Nacht zu Sonntag drangen der oder die Täter in das Haus ein. Bild: /Symbolbild: Silas Stein/dpa
Glauchau
Einbruch in Glauchauer Einfamilienhaus
Von Bernd Appel
Entwendet wurde nach Angaben der Polizei eine dreistellige Bargeldsumme. Es gibt einen Zeugenaufruf.

Ein Einfamilienhaus in Glauchau ist Ziel eines Einbruchs geworden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 1.36 Uhr. Der oder die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus in der Clementinenstraße und durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Entwendet...
