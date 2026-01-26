MENÜ
Einer der Einbrecher wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Einer der Einbrecher wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.
Glauchau
Einbruch in Meerane: Duo stiehlt Alkohol im Wert von 40 Euro
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Versuch, mit der Beute zu entkommen, führte für einen der Täter, einen 40-Jährigen, zu einem unerwarteten Aufenthalt hinter Gittern.

Zwei Männer sind am Sonntagabend, 25. Januar, in ein Mehrfamilienhaus an der Dr.-Külz-Straße in Meerane eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und öffneten ein Kellerabteil, schilderte die Polizei. Aus dem Keller entwendeten sie drei Flaschen mit alkoholischen Getränken im Wert von etwa 40 Euro. Dann flüchteten sie. Die...
