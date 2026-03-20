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Die Kleingartenanlage „August-Wilde-Park“ in Glauchau war das Ziel von Einbrechern. Das Foto entstand im November 2025.
Die Kleingartenanlage „August-Wilde-Park“ in Glauchau war das Ziel von Einbrechern. Das Foto entstand im November 2025. Foto: Andreas Kretschel
Die Kleingartenanlage „August-Wilde-Park“ in Glauchau war das Ziel von Einbrechern. Das Foto entstand im November 2025.
Die Kleingartenanlage „August-Wilde-Park“ in Glauchau war das Ziel von Einbrechern. Das Foto entstand im November 2025. Foto: Andreas Kretschel
Glauchau
Einbruchsserie in Glauchau: Täter brechen rund zehn Lauben auf
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Betroffen war die Kleingartenanlage „August-Wilde-Park“. Was die Einbrecher zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh gestohlen haben.

Die Kleingartenanlage „August-Wilde-Park“ in Glauchau war das Ziel von Einbrechern. Sie brachen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen nach Angaben der Polizei rund zehn Gartenlauben gewaltsam auf.
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