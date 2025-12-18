MENÜ
  • Einbruchsserie in Meerane geht weiter: Ziel war in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag eine Kindertagesstätte

Ein Einbruch in die Kindertagesstätte „Rosarium" in Meerane beschäftigt die Polizei.
Ein Einbruch in die Kindertagesstätte „Rosarium“ in Meerane beschäftigt die Polizei. Bild: Ralph Köhler/propicture
Ein Einbruch in die Kindertagesstätte „Rosarium“ in Meerane beschäftigt die Polizei.
Ein Einbruch in die Kindertagesstätte „Rosarium“ in Meerane beschäftigt die Polizei. Bild: Ralph Köhler/propicture
Update
Glauchau
Einbruchsserie in Meerane geht weiter: Ziel war in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag eine Kindertagesstätte
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Hoffnung, dass nach dem jüngsten Ermittlungserfolg der Polizei endlich Ruhe einkehrt, hat sich zerschlagen. Der jüngste Einbruch brachte auch die Planungen für einige Eltern durcheinander. Warum?

Die Liste der Einbrüche in Meerane wird um einen weiteren Fall ergänzt. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag war die Kindertagesstätte „Rosarium“ das Ziel der Einbrecher. Der Schaden wurde am Donnerstag gegen 6 Uhr bemerkt.
