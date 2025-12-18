Einbruchsserie in Meerane geht weiter: Ziel war in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag eine Kindertagesstätte

Glauchau
Die Hoffnung, dass nach dem jüngsten Ermittlungserfolg der Polizei endlich Ruhe einkehrt, hat sich zerschlagen. Der jüngste Einbruch brachte auch die Planungen für einige Eltern durcheinander. Warum?
Die Liste der Einbrüche in Meerane wird um einen weiteren Fall ergänzt. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag war die Kindertagesstätte „Rosarium“ das Ziel der Einbrecher. Der Schaden wurde am Donnerstag gegen 6 Uhr bemerkt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.