Regionale Nachrichten und News
  • Einbruchsserie in Meerane: In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag hat es die Stadttechnik erwischt

Ein Einbruch in das Stadttechnik-Domizil in Meerane beschäftigt die Polizei.
Ein Einbruch in das Stadttechnik-Domizil in Meerane beschäftigt die Polizei. Bild: Andreas Kretschel
Wahrscheinlich kamen die Täter durch das eingeschlagene Fenster in das Objekt.
Wahrscheinlich kamen die Täter durch das eingeschlagene Fenster in das Objekt. Bild: Andreas Kretschel
Blick ins Innere: Hier hingen die Starkstromkabel.
Blick ins Innere: Hier hingen die Starkstromkabel. Bild: Andreas Kretschel
Update
Glauchau
Einbruchsserie in Meerane: In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag hat es die Stadttechnik erwischt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Diebesgut hat einen Wert im vierstelligen Euro-Bereich. Warum wahrscheinlich auch Tablets und Starkstromkabel aus dem Komplex am Höhenweg gestohlen worden. Die ersten Fotos vom Tatort.

Das Domizil der Stadttechnik in Meerane war das jüngste Ziel von Einbrechern. Sie verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh gewaltsam Zutritt zum Objekt am Höhenweg. „Ich bin wieder einmal fassungslos und sprachlos. Wir brauchen nun endlich Ermittlungserfolge“, sagt Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos) mit...
