Einbruchsserie in Meerane: In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag hat es die Stadttechnik erwischt

Das Diebesgut hat einen Wert im vierstelligen Euro-Bereich. Warum wahrscheinlich auch Tablets und Starkstromkabel aus dem Komplex am Höhenweg gestohlen worden. Die ersten Fotos vom Tatort.

Das Domizil der Stadttechnik in Meerane war das jüngste Ziel von Einbrechern. Sie verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh gewaltsam Zutritt zum Objekt am Höhenweg. „Ich bin wieder einmal fassungslos und sprachlos. Wir brauchen nun endlich Ermittlungserfolge", sagt Bürgermeister Jörg Schmeißer (parteilos) mit...