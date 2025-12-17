MENÜ
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen. Bild: Andreas Kretschel
Update
Glauchau
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Ermittlungserfolg für die Polizei in Meerane. Die Beamten, die nach einer Einbruchsserie ihre Präsenz erhöht haben, konnten einen 35-jährigen Mann auf frischer Tat an der Amtsstraße ertappen. Darüber informiert Polizeisprecher Enrico Liebold.
