Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen

Glauchau
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Ermittlungserfolg für die Polizei in Meerane. Die Beamten, die nach einer Einbruchsserie ihre Präsenz erhöht haben, konnten einen 35-jährigen Mann auf frischer Tat an der Amtsstraße ertappen. Darüber informiert Polizeisprecher Enrico Liebold.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.