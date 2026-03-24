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Die Spielothek im Erdgeschoss unter dem Bowling-Pub in Glauchau war das Ziel von Einbrechern.
Die Spielothek im Erdgeschoss unter dem Bowling-Pub in Glauchau war das Ziel von Einbrechern. Foto: Andreas Kretschel
Die Spielothek im Erdgeschoss unter dem Bowling-Pub in Glauchau war das Ziel von Einbrechern.
Die Spielothek im Erdgeschoss unter dem Bowling-Pub in Glauchau war das Ziel von Einbrechern. Foto: Andreas Kretschel
Update
Glauchau
Einbruchsversuch in Spielothek in Glauchau: Polizei stellt Tatverdächtigen
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Die betroffenen Räume befinden sich unterhalb des Bowling-Pubs. Warum die Beamten in der Nacht von Montag zu Dienstag schnell einen Ermittlungserfolg vermelden konnten.

Nach einem versuchten Einbruch in eine Spielothek an der Güterbahnhofstraße in Glauchau konnte die Polizei in der Nähe des Tatortes einen 35-jährigen Verdächtigen stellen.
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Erschienen am: 24.03.2026 | 08:10 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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