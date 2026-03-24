Einbruchsversuch in Spielothek in Glauchau: Polizei stellt Tatverdächtigen

Glauchau
Die betroffenen Räume befinden sich unterhalb des Bowling-Pubs. Warum die Beamten in der Nacht von Montag zu Dienstag schnell einen Ermittlungserfolg vermelden konnten.
Nach einem versuchten Einbruch in eine Spielothek an der Güterbahnhofstraße in Glauchau konnte die Polizei in der Nähe des Tatortes einen 35-jährigen Verdächtigen stellen.
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Erschienen am: 24.03.2026 | 08:10 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG