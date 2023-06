Eine handballverrückte Familie aus Glauchau, die jeder kennt

Für seine Handball-Begeisterung gibt es eine ganze Menge an Gründen. "Es passiert mehr als beim Fußball. Die Spieler können viele Tore werfen. Ich habe Freunde in der eigenen Mannschaft und in den gegnerischen Teams", sagt Ole Pflug. Er spielt in der gemischten E-Jugend des HC Glauchau/Meerane, die bei einer sachsenweit ausgetragenen...