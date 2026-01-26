MENÜ
  • Eispiraten-Blaulichttag am Sonntag: Für Feuerwehrleute aus Meerane geht es von der Einsatzstelle in die Fankurve

Zum vierten Mal gab es einen Blaulichttag in Crimmitschau. Ein großer Teil der 1900 Feuerwehrleute und Rettungskräfte kam mit Einsatzbekleidung in das Kunsteisstadion im Sahnpark.
Carport-Brand an der Steilen Wand in Meerane. Der Einsatz für die 35 Feuerwehrleute dauerte zwei Stunden.
Die Meerane-Delegation drückte den Eispiraten die Daumen. André Voigt (mit der Mütze) sprach von einer „gelungenen Aktion.“
Glauchau
Eispiraten-Blaulichttag am Sonntag: Für Feuerwehrleute aus Meerane geht es von der Einsatzstelle in die Fankurve
Redakteur
Von Holger Frenzel
Mehr als 1900 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Kunsteisstadion in Crimmitschau. Zehn Helfer aus Meerane erleben einen Tag der Kontraste: Zwischen Qualm und Ruß sowie Torjubel und Applaus.

Etwa eine Viertelstunde. So viel Zeit ist den Feuerwehrleuten zwischen dem Einsatz nach einem Carport-Brand an der Steilen Wand in Meerane und der Abfahrt zum Blaulichttag im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau geblieben. „Wir haben uns erst frisch gemacht und dann saubere Einsatzbekleidung angezogen“, erzählt André Voigt. Er...
