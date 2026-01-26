Eispiraten-Blaulichttag am Sonntag: Für Feuerwehrleute aus Meerane geht es von der Einsatzstelle in die Fankurve

Glauchau
Mehr als 1900 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Kunsteisstadion in Crimmitschau. Zehn Helfer aus Meerane erleben einen Tag der Kontraste: Zwischen Qualm und Ruß sowie Torjubel und Applaus.
Etwa eine Viertelstunde. So viel Zeit ist den Feuerwehrleuten zwischen dem Einsatz nach einem Carport-Brand an der Steilen Wand in Meerane und der Abfahrt zum Blaulichttag im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau geblieben. „Wir haben uns erst frisch gemacht und dann saubere Einsatzbekleidung angezogen“, erzählt André Voigt. Er...
