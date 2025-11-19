Ensemble Amadeus bereitet 8. Dennheritzer Klassik-Open-Air vor

Die dreitägige Veranstaltung findet im August 2026 statt. Bereits am kommenden Samstag gastiert das Orchester im Zwickauer Robert-Schumann-Haus.

Drei musikalische Meisterwerke des 18. und 19. Jahrhunderts stehen bei einem Konzert mit dem Ensemble Amadeus unter Leitung Norman Kästners im Mittelpunkt. Zu hören sind am Samstag, 22. November, ab 17 Uhr im Zwickauer Robert-Schumann-Haus Werke von Haydn, Mozart und Schumann – Eintritt frei.