Das Ensemble Amadeus – hier während seiner „Mecklenburg Sommertour 2025" – wird von Normann Kästner dirigiert.
Das Ensemble Amadeus – hier während seiner „Mecklenburg Sommertour 2025“ – wird von Normann Kästner dirigiert. Bild: Holger Köhler/Archiv
Das Ensemble Amadeus – hier während seiner „Mecklenburg Sommertour 2025“ – wird von Normann Kästner dirigiert.
Das Ensemble Amadeus – hier während seiner „Mecklenburg Sommertour 2025“ – wird von Normann Kästner dirigiert. Bild: Holger Köhler/Archiv
Glauchau
Ensemble Amadeus bereitet 8. Dennheritzer Klassik-Open-Air vor
Redakteur
Von Jens Arnold
Die dreitägige Veranstaltung findet im August 2026 statt. Bereits am kommenden Samstag gastiert das Orchester im Zwickauer Robert-Schumann-Haus.

Drei musikalische Meisterwerke des 18. und 19. Jahrhunderts stehen bei einem Konzert mit dem Ensemble Amadeus unter Leitung Norman Kästners im Mittelpunkt. Zu hören sind am Samstag, 22. November, ab 17 Uhr im Zwickauer Robert-Schumann-Haus Werke von Haydn, Mozart und Schumann – Eintritt frei.
