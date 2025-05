Erinnerungen an Musiker und Beatles-Begleiter Tony Sheridan: Fan lädt Gleichgesinnte nach Glauchau ein

Ein Nachmittag für Fans und Sammler – mit Live-Musik, Raritäten und einer besonderen Verbindung zu den Beatles.

Unter dem Motto „In Memory of Tony Sheridan“ können beim Glauchauer Beatles-Fan-Stammtisch am Samstag, dem 24. Mai, ab 14 Uhr wieder Gleichgesinnte zusammenkommen, gibt Initiator Edmund Thielow bekannt. Interessierte sind eingeladen, am Markt 20 (bei der Firma „Neues-Mitteldeutschland“) hinzuzustoßen. Gemeinsam wollen die Fans an den...