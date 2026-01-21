Erneut Einbruch in Meerane: Ziel war das Sozial-Kaufhaus

Glauchau
Der Schaden wurde am Montagvormittag bemerkt. Der Sachschaden ist um ein Vielfaches höher als der Wert der entwendeten Gegenstände. Was bisher bekannt ist.
Eine Anlaufstelle, die hilfsbedürftige und sozial schwache Menschen unterstützt, war in Meerane das Ziel von Einbrechern: Die Polizei meldet einen Einbruch in das Sozial-Kaufhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße.
