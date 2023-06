Erneut teures Rad in Glauchau gestohlen: Cube-Bike hat einen Wert von rund 2000 Euro

Ein grau-grünes Cube-Bike haben bisher unbekannte Täter aus einem Keller am Schindmaaser Weg in Glauchau gestohlen. Die Polizei gibt den Wert des hochwertigen Fahrrades mit rund 2000 Euro an. "Der Tatzeitraum lag zwischen Freitag der letzten Woche und Donnerstag", sagt Polizeisprecherin Christina Friedrich. Am Donnerstagmittag wurde der Diebstahl...