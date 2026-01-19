Fahrrad aus Keller in Glauchau gestohlen

Glauchau
Das mit einem Schloss gesicherte Rad stand in einem Keller im Ortsteil Gesau. Wie hoch der Schaden ist.
Einbrecher haben am Wochenende im Glauchauer Ortsteil Gesau ein E-Bike gestohlen. Die Polizei berichtete zu dem Fall, dass die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Meeraner Straße aufgebrochen wurde. Die Täter gelangten so in den Keller. Die Tatzeit lag zwischen 16. Januar, 18 Uhr, und 18. Januar, 18.15 Uhr. Die Täter nahmen aus dem...
