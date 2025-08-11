Familienparkfest in Glauchau mit mehr als 2500 Besuchern: Die besten Fotos vom perfekten Ferien-Abschluss

Glauchau
Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und viele Mitmachstationen hat es am Sonntagnachmittag im Gründelpark gegeben. Viele Kinder strömten – oft mit Eltern, Omas und Opas – in die Parkanlage.
Tausende Seifenblasen tanzen im Gründelpark in Glauchau in der Sonne: Das Familienparkfest hat für viele Mädchen und Jungen einen perfekten Abschluss der (zwischenzeitlich verregneten) Sommerferien dargestellt. Die Veranstaltung war am Sonntagnachmittag ein Besuchermagnet. Stadtsprecherin Bettina Seidel spricht von 2500 bis 3000 Besuchern....
