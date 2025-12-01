Faszination der Archäologie aus der Luft - Vorträge zur Ausstellung in Meerane

Stefanie Bilz berichtet über Methoden und Funde. Ein Vortrag über Wikinger folgt.

Das Landesamt für Archäologie Sachsen präsentiert im Kunsthaus Meerane die Ausstellung „Höhenflüge. Luftbild und Archäologie in Sachsen“. Im Fokus steht die Dokumentation archäologischer Spuren aus der Luft, die seit über 30 Jahren betrieben wird. Besucher erhalten Zugang zu einem Luftbildarchiv, Geländemodellen und interaktiven...