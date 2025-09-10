Feuerwehr im Großeinsatz in Glauchau: Brennender Laster sorgt für Vollsperrung der B 175

Glauchau
Die Bundesstraße ist stadteinwärts gesperrt. 35 Feuerwehrleute beräumen und löschen. Was bekannt ist, und wie lange der Einsatz dauern wird.
Der Brand eines mit Lebensmitteln beladenen Sattelzuges sorgte für eine Vollsperrung der B 175 in Glauchau. Sie war am Mittwoch mehr als drei Stunden zwischen Autobahn und Abzweig nach Niederlungwitz stadteinwärts voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau.
