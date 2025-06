Feuerwehr in Glauchau setzt auf Nachwuchs: Drei Dinge, die Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr fürs Leben lernen

Das wird ein ereignisreiches Wochenende für Nachwuchs-Retter. Neben dem Zeltlager am Stausee finden Events in Niederlungwitz und Reinholdshain statt. Welche Schwerpunkte es in der Jugendfeuerwehr gibt.

Mit vielen Aufgaben, die später im Ernstfall auf sie zukommen können, werden die Mädchen und Jungen aus den Jugendfeuerwehren bei einem Zeltlager konfrontiert. Es findet von Freitag bis Sonntag am Stausee in Glauchau statt. Damit wird gleichzeitig das 55-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr gefeiert. Die Nachwuchs-Retter präsentieren sich...