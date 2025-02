Feuerwehreinsatz an der Martinstraße in Meerane: Helfer rücken mit fünf Fahrzeugen aus

Nachbarn haben den Notruf am Dienstagvormittag gewählt. Der Grund: Die Tür zu einer Wohnung, in der ein Heimrauchwarnmelder angegangen ist, blieb zu. Was war los?

Die Freiwillige Feuerwehr war am Dienstag auf der Martinstraße in Meerane im Einsatz – ausgelöst durch ein angebranntes Essen auf dem Herd. Der Alarm ist 8.54 Uhr eingegangen. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 19 Kameraden aus. „Nachbarn hörten das Signal des Heimrauchwarnmelders. Sie haben den Notruf gewählt, da in der...