Feuerwehreinsatz in der Meeraner Stadthalle: Was war da los?

Glauchau
24 Feuerwehrleute mussten ausrücken. Für viele Helfer war die Nacht von Mittwoch zu Donnerstag schon vorzeitig beendet.
Mitten in der Nacht war die Freiwillige Feuerwehr in der Stadthalle in Meerane im Einsatz. Sie rückte am Donnerstag um 3.11 Uhr mit fünf Fahrzeugen aus. Sie waren mit 24 Kameraden besetzt, teilt Wehrleiter Kai Götze auf Anfrage mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.