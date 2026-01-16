MENÜ
Die Feuerwehr war zu nächtlicher Stunde in der Stadthalle in Meerane im Einsatz.
Die Feuerwehr war zu nächtlicher Stunde in der Stadthalle in Meerane im Einsatz. Bild: A. Kretschel/Archiv
Glauchau
Feuerwehreinsatz in der Meeraner Stadthalle: Was war da los?
Redakteur
Von Holger Frenzel
24 Feuerwehrleute mussten ausrücken. Für viele Helfer war die Nacht von Mittwoch zu Donnerstag schon vorzeitig beendet.

Mitten in der Nacht war die Freiwillige Feuerwehr in der Stadthalle in Meerane im Einsatz. Sie rückte am Donnerstag um 3.11 Uhr mit fünf Fahrzeugen aus. Sie waren mit 24 Kameraden besetzt, teilt Wehrleiter Kai Götze auf Anfrage mit.
