Feuerwehren rücken aus: Chlorbleiche-Unfall in Jugendeinrichtung in Schönberg-Tettau führt zu Atembeschwerden bei zehn Personen

Teilweise mit einem Rettungshubschrauber wurden die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Warum der Behälter auslief, ist noch unklar.

Die Feuerwehren aus Meerane und Tettau rückten am frühen Samstagabend zu einer Jugendeinrichtung an der Waldenburger Straße im Schönberger Ortsteil Tettau aus. Im Waschhaus des Gebäudes war ein Behälter mit Chlorbleiche ausgelaufen, wie die Polizei mitteilte. Zehn Menschen klagten über Atembeschwerden und kamen zur Behandlung in...